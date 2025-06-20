Çin'den Filipinler'e Uyarı

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'i Çin'in toprak egemenliğini ihlal etmeye yönelik her türlü girişimin sonuçsuz kalacağı konusunda uyardı.

Liu perşembe günkü basın toplantısında Filipinler'e ait gemilerin Güney Çin Denizi'ndeki son yasadışı faaliyetlerine karşı yasalara ve mesleki davranış kurallarına uygun olarak önlemler aldıklarını belirtti.

Sözcü, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Adaları'ndan Banyue Jiao ve Jianzhang Jiao yakınlarına yasadışı operasyonlar yürütmek üzere pazar gününden çarşamba gününe kadar çok sayıda gemi gönderdiğini kaydetti.

Liu, "Filipinler'e ait gemiler balıkçılık faaliyetlerini koruma bahanesiyle sık sık yasadışı ihlal ve provokasyonlarda bulunarak Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrara zarar vermektedir" dedi.

Sözcü, Çin'in Banyue Jiao ve Jianzhang Jiao da dahil olmak üzere Nansha Adaları ve bunlara komşu sular üzerinde tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

Liu, ülkenin ulusal egemenlik ve denizcilik haklarını korumak üzere yetkisi altındaki sularda düzenli kolluk kuvvetleri operasyonları yürütmeye devam edeceklerini söyledi.