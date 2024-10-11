Çin'den Fransa'ya Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin'den Fransa'ya Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Wang Yi, Fransa'nın Çin-AB ilişkilerine olumlu yaklaşmasını beklediğini ifade etti.

11.10.2024 17:29
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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'dan Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerine olumlu ve önyargısız yaklaşmasını ve Çin ile AB arasındaki istişare ve müzakere sürecinde Çin ile işbirliği yaparak yapıcı rol oynaması için AB'yi teşvik etmesini beklediklerini ifade etti.

Wang açıklamayı Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanının Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesinde yaptı.

Bonne ise Fransa'nın son dönemde AB-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerine dair görüş ve endişelerini dile getirerek, Fransa'nın iki ülke lideri tarafından varılan işbirliği mutabakatına büyük önem verdiğini söyledi.

Avrupa'nın stratejik bağımsızlık ilkesine bağlı kaldığını, adil bir iş ortamını teşvik etmeyi amaçladığını ve Çinli şirket ve ürünleri Avrupa pazarından dışlama niyetinde olmadığını belirten Bonne, istişare yoluyla uygun bir çözüm yolu bulunması temennisinde bulundu.

Wang ise AB üyesi Fransa'nın Çin'in önemli ekonomik ve ticari ortağı olduğuna işaret ederek, Çin ile AB arasında kurulacak sağlıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin her iki tarafın da ortak çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi. Bonne ile BM Genel Kurulu'nda Çin ile AB arasındaki ticari anlaşmazlıklar üzerine yaptıkları derinlemesine görüşmeleri hatırlatan Wang, Çin ve AB'nin ticaret savaşından kaçınması ve farklılıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Çin ve Fransa'nın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu ve iki ülke liderinin ikili ilişkiler için stratejik rehberlik sağladığını ifade eden Wang, Çin-Fransa ilişkilerinin uluslararası değişken konjonktürde stratejik önemde olduğunu ve küresel önem taşıdığını vurguladı.

Wang, her iki tarafın da belirli alanlardaki farklılıkları uygun şekilde ele almak için yeterli siyasi bilgeliğe sahip olduğunu belirterek, karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliğinin öneminin yanı sıra ikili ilişkilerdeki gelişim ivmesini korumak için iletişim, diyalog ve koordineli çabaların sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

Wang ayrıca Çin'in Taiwan meselesine ilişkin ilkeli duruşunu yineledi. Bonne ise Çin'in egemenliğine saygı duyduklarını ve tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceklerini söyleyerek bu yöndeki politikalarının değişmeyeceği konusunda güvence verdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Fransa'ya Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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