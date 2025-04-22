Çin'den Güney Sudan Bakanına Tebrik

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak göreve başlayan Monday Semaya Kenneth Kumba'ya tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cumartesi günü gönderdiği mesajda Çin ve Güney Sudan'ın dostane ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi.

Wang, geçtiğimiz eylül ayında Çin- Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmenin ikili ilişkilerin gelişiminin rotasını çizdiğini söyledi.

Kumba'nın Çin'de uzun süre çalıştığını ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeye kendini adadığını kaydeden Wang, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki iletişim ve koordinasyonu artırmak ve Çin-Güney Sudan stratejik ortaklığının daha da gelişmesini sağlamak için Kumba ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.