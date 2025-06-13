Çin'den Hava Kazasına Taziye Mesajı

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Air India uçağının düşmesi sonucu yaşanan çok sayıda can kaybı dolayısıyla Hindistan ve İngiltere dışişleri bakanlarına taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'a gönderdiği mesajında kazanın ağır kayıplara yol açması nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Wang, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Wang, aynı gün İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'ye de taziye mesajı gönderdi. Yaşanan kaza nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Wang, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.