Çin'den Huangyan Dao'da Askeri Devriye

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı, cumartesi günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki alanların karasuları ve hava sahasında savaşa hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada mayıs ayından bu yana bölgedeki Huangyan Dao'nun karasularını çevreleyen sularda ve hava sahasında ilgili deniz ve hava sahası kontrol ve yönetiminin daha da güçlendirilmesine yönelik devriyelerin sürekli şekilde artırıldığı belirtildi.

Söz konusu operasyonların Çin'in egemenlik ve güvenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliği de aynı gün Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada bu ay Huangyan Dao ve çevresindeki alanların karasularında kolluk devriyelerinin sürekli olarak yoğunlaştırıldığı ve denizcilik alanının yönetim ve kontrolünü güçlendirmek üzere yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde izleme, uyarma, önleme ve bölgeden uzaklaştırma operasyonlarının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada devriyenin, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçladığı belirtildi.