Çin'den Husilere Seyrüsefer Özgürlüğü Çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gıng Şuang, Yemen'de İran destekli Husilere Kızıldeniz'den geçen tüm ülkelerin ticari gemilerinin seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyma çağrısında bulundu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Gıng, BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e ilişkin toplantısında konuştu.

Ülkesinin, Husilerin Kızıldeniz açıklarındaki iki sivil kargo gemisine yönelik dünkü saldırısından derin endişe duyduğunu dile getiren Gıng, Husilere, Kızıldeniz'den geçen tüm ülkelerin ticari gemilerinin uluslararası yasalar doğrultusunda seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.

Gıng, bölgede ticari gemilerin kullandığı rotaların güvenliğini güvence altına almak için Husileri bu taşıtlara yönelik saldırılarını durdurma ve bölgedeki deniz yollarının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olma talebinde bulundu.

Çin'in, İsrail ile Husiler arasında kötüleşen durumun gidişatından endişe duyduğunu kaydeden Gıng, tarafları sakin olmaya, itidalli davranmaya ve gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Gıng, Gazze'deki insani krizin gecikmeksizin hafifletilmesi gerektiğini aktararak, iki devletli çözümün ilk fırsatta uygulanması gerektiğini vurguladı.