Çin\'den ICC\'ye Uyarı

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini hukuka uygun şekilde ölçülü olarak kullanarak siyasallaşma ve çifte standarttan kaçınması gerektiğini söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin salı günü yurtdışından başkent Manila'ya döndükten sonra polis tarafından gözaltına alınması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu, önemli ve ani gelişen bir olay" diyen Mao, haberlerin farkında olduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Sözcü, Çin'in tutarlı görüşünün, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tamamlayıcılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalması, görev ve yetkilerini hukuka uygun şekilde ihtiyatlı olarak kullanarak siyasallaşma ve çifte standarttan kaçınması gerektiği yönünde olduğunu yineledi.