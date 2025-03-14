Çin'den İran Nükleer Programına 5 Madde Önerisi

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi (ortada), Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (solda) ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile bir araya geldi, 14 Mart 2025.

Wang, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleşen görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümüne yönelik beş madde önerdiklerini söyledi.(Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)