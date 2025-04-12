Çin'den ITER Projesine Kritik Bileşen Gönderimi - Son Dakika
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Çin'den ITER Projesine Kritik Bileşen Gönderimi

Çin, ITER projesinin süper büyük mıknatıs besleyici sisteminin son bileşenini tamamladı.

12.04.2025 17:14
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HEFEİ, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin cuma günü Doğrulama Bobini Kriyostat İçi Besleyicisi bileşenlerinin son setini de tamamlayarak Fransa'nın güneyindeki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesine gönderdi. Böylelikle ITER'in mıknatıs besleyici sisteminin tüm süper büyük bileşenleri başarıyla geliştirilmiş oldu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü'nün geliştirdiği ITER mıknatıs besleyici sistemi, ITER mıknatıs sisteminin "bel kemiği" olarak biliniyor. Bu sistemin en büyük bileşeni olan Doğrulama Bobini Kriyostat İçi Besleyicisi, çapı 16 metre ve 3 metre yüksekliğindeki yarım halka şeklinde üretilen 9 setten oluşuyor.

Dünyadaki en büyük ve en önemli uluslararası bilimsel araştırma projelerinden biri olan ITER genel olarak "Yapay Güneş" olarak adlandırılıyor. Bu adını füzyon tepkimeleri yoluyla ışık ve ısı saçarak güneşe benzer şekilde temiz ve karbonsuz enerji üretme becerisinden alıyor.

ITER, Avrupa Birliği, Çin, ABD, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Rusya tarafından finanse ediliyor.

Plazma Fiziği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Lu Kun, mıknatıs besleyici sisteminin ITER projesi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Füzyon reaktörü mıknatıslarına enerji ve soğutucu ortam sağlayan bu sistem, kritik kontrol sinyalleri sağlamanın yanı sıra saklanan mıknatıs enerjisinin güvenli şekilde salınması için bir boşaltma kanalı işlevi de görüyor.

Lu, Plazma Fiziği Enstitüsü'nün bağımsız olarak üretip test ettiği sistemin, toplam ağırlığı yaklaşık 1.600 tonu bulan ve toplam 31 setten oluşan Çin'in ITER projesine hazırladığı paketler arasındaki en karmaşık sistem olduğunu belirtti.

Hefei Fiziki Bilimler Enstitüleri Başkan Yardımcısı ve Plazma Fiziği Enstitüsü Müdürü Song Yuntao, enstitünün son 20 yılda 50'den fazla ülkedeki 140'ın üzerinde araştırma kurumuyla işbirliği yaptığını ve gelişmekte olan ülkelere füzyon araştırma programı ve tesislerini geliştirme konusunda destek olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ITER Projesine Kritik Bileşen Gönderimi - Son Dakika

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