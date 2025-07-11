Çin'den Kanada ve Avustralya ile İkili Görüşmeler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüşmesinde çeşitli ikili ve küresel konuları değerlendirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Wong ve Anand ile bir araya geldi.

Vang, ABD'nin gümrük tarifelerini "kötüye kullandığını" belirterek, bunun uluslararası ekonomik ve ticaret düzenini zayıflattığını, küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Buna karşın Çin'in çok taraflılık ve serbest ticareti savunduğunu ifade eden Vang, ülkesinin en az gelişmiş ülkelere sıfır gümrük tarifesi uyguladığını ve kalkınma fırsatlarını paylaşarak ortak modernleşmeyi desteklediğini savundu.

Kanada ve Çin'in "karşılıklı başarıya ulaşabilecek ortaklar" olabileceği vurgusu

Vang, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile görüşmesinde, Çin-Kanada ilişkilerinin son yıllarda "inişli çıkışlı bir seyir izlediğine" dikkati çekerek, iki ülkenin "karşılıklı başarıya ulaşabilecek ortaklar" olabileceğinin altını çizdi.

Tarafların birbirine daha "nesnel ve rasyonel" bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini dile getiren Vang, Kanada'nın Çinli şirketler için elverişli bir yatırım ortamı sağlamasını umduklarını kaydetti.

Vang, uluslararası alandaki gelişmeler karşısında ülkelerin Birleşmiş Milletlere (BM) dayalı bir uluslararası düzene bağlı kalmaları gerektiğini vurgulayarak, tüm devletlerin büyüklüklerine bakılmaksızın eşit olduğunu, iç işlerine karışmama ilkesine saygı gösterilmesi ve barış içinde bir arada yaşamanın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Anand ise Kanada'nın Çin ile temaslarını sürdürmek istediğinin altını çizerek, "ticaret, sağlık ve kültür gibi alanlarda karşılıklı işbirliğinin yeniden canlandırılması için yapıcı bir tutum benimsediklerini" kaydetti.

Avustralya'dan Çin ile yapıcı ilişkiler mesajı

Vang, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile yaptığı görüşmede ise Güney Çin Denizi ve Ukrayna krizi dahil olmak üzere çeşitli bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Çin'in Avustralya ile kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmeye hazır olduğunu belirten Vang, yüksek düzeyli temasların bir sonraki aşamasına hazırlanmak istediklerini ve ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi koruyarak farklılıkların uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Wong ise iki ülke arasındaki diyaloğun ve özellikle ticaret ve turizm gibi alanlardaki işbirliğinin ilerlemeye devam ettiğini ve karşılıklı ziyaretlerin giderek arttığını dile getirdi.

Avustralya'nın, ikili ilişkilerin sürdürülebilir ve olumlu bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için Çin ile samimi iletişim kurmaya ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade eden Wong, Avustralya'nın Çin ile olumlu ve pragmatik bir ilişki geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.