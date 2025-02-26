Çin'den Kanada'ya Yaptırımlara Tepki - Son Dakika
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Çin'den Kanada'ya Yaptırımlara Tepki

Çin, Kanada'nın Çinli firmalara yönelik yaptırımlarını kınadı ve uluslararası hukuka aykırı buldu.

26.02.2025 15:46
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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Kanada'nın Çinli firmaları hedef alan son yaptırımlarından son derece rahatsız olduklarını ve buna şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Kanada'nın, Rusya'ya çift kullanımlı ürünler sağladıkları iddiasıyla aralarında 20 Çinli işletmenin de bulunduğu 76 yabancı kuruluş ve kişiye yaptırım uygulayacağını duyurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sözcü, Çin'in her zaman uluslararası hukukta temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını kaydetti.

Sözcü, ilgili ülkelerin Ukrayna meselesini ele alırken Çinli işletme, kurum ve şahısların olağan bir şekilde ticaret, yatırım ve mali işbirliği yapma gibi meşru hak ve menfaatlerine zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, Kanada'nın Çinli işletmelere yönelik tek taraflı yaptırımlarının hem uluslararası ekonomik ve ticari kurallara ve düzene zarar verdiğini hem de küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını ifade etti.

Kanada'dan bu yanlış eylemlerine derhal son vermesini istediklerini kaydeden sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Kanada'ya Yaptırımlara Tepki - Son Dakika

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