Çin'den Lübnan'a Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, görevine yeni atanan Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'ye bir kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü gönderdiği mesajda son yıllarda Çin-Lübnan ilişkilerinin iyi bir gelişme ivmesi kaydettiğini söyledi. Wang, iki ülkenin de karşılıklı temel çıkarlar konusunda birbirine kararlı bir şekilde destek verdiğini ve uluslararası ve bölgesel meselelerde iyi iletişim ve işbirliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Wang, Çin-Lübnan dostluk ve işbirliği ilişkilerini sürekli ilerletmeye yönelik aralıksız çaba sarf etmek üzere Recci ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.