Çin'den Lübnan'a Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Lübnan'ın yeni Başbakanı Nevvaf Selam'a kutlama mesajı gönderdi.

Li, pazartesi günü gönderdiği mesajında Çin ve Lübnan'ın geleneksel dostluğa sahip olduğunu ve son yıllarda aralarındaki karşılıklı siyasi güven ve pragmatik işbirliğinin sürekli derinleştiğini söyledi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve Lübnan'ın kısa bir süre içinde yeniden istikrar ve refaha kavuşmasını içtenlikle temenni ettikleri belirten Li, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirmek üzere kapasiteleri çerçevesinde Lübnan'a yardım sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Li, Çin hükümetinin, Çin-Lübnan dostluk ve işbirliği ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla çeşitli alanlarda değişim ve işbirliğini güçlendirmek üzere Lübnan'ın yeni hükümetiyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.