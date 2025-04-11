Çin'den Myanmar'a 6. Yardım Tırı Ulaştı

YANGON, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümetince gönderilen 6. acil insani yardım partisi cuma günü Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Yardım malzemeleri arasında 26 adet çadır, 2.000 adet tek kişilik açık hava pişirme ekipmanı takımı, 10.000 adet güneş enerjisiyle çalışan lamba, 38.880 adet kalıp sabun, 38.880 şişe duş jeli, 38.880 şişe şampuan, 38.880 tüp diş macunu, 38.880 adet diş fırçası seti ve 38.880 torba çamaşır deterjanı bulunuyor. Yardım malzemelerinin ağırlığı toplamda 91 tonu aşıyor.
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