Çin'den NATO'ya Uyarı

Pekin yönetimi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, örgütün Lahey'deki zirvesinde Çin hakkında yaptığı yorumlara tepki göstererek, NATO'nun, Asya-Pasifik'e genişlemek için kendisini bahane olarak kullanmamasını istedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Rutte'nin, Çin'in son yıllarda askeri kabiliyetlerini artırdığı, dünyanın en büyük donanmasını oluşturduğu ve nükleer cephaneliğini genişlettiği, bu yüzden NATO'nun Çin tehdidine karşı Hint-Pasifik ülkeleriyle ortaklığını güçlendirmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına karşı çıktı.

Çin'in barışçı kalkınma ilkesine bağlı olduğu, ulusal güvenlik politikasının da doğası itibarıyla savunmaya yöneldiğini vurgulayan Sözcü Cang, "NATO, Çin'i Asya-Pasifik'e genişlemek için bahane olarak kullanmamalı." dedi.

Cang, Rutte'nin, Çin'in Rusya'ya Ukrayna ile savaşında kilit destek vermeyi sürdürdüğü eleştirisine de yanıt olarak, Çin'in Rusya ile işbirliğinin üçüncü bir tarafı hedef almadığını, üçüncü bir tarafça da bozulamayacağını belirtti.

NATO'nun, son yıllarda, İttifakı oluşturan Pakt'ın öngördüğü coğrafi sınırların ötesine uzandığına dikkati çeken Cang, örgütün gücünü ve yetkisini genişletme girişiminin bölge ülkeleri tarafından dikkatle izlendiğini vurguladı ve örgüte bu davranışı değiştirerek küresel barış ve istikrara daha fazla katkı sağlama çağrısı yaptı.