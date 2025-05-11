Çin'den Pakistan ve Hindistan'a Ateşkes Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ile Hindistan arasında çatışmaların durdurulması için taraflara ateşkesi sürdürme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Vang, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmeleri yaptı.

Vang, Dar ile görüşmesinde, Çin'in Pakistan ve Hindistan arasında ateşkesi desteklediğini, ateşkes bir kez sağlandıktan sonra tarafların buna uyarak çatışmanın yeniden ortaya çıkmasını önlemesi gerektiğini vurguladı.

Pakistanlı Bakan da ülkesinin Hindistan ile ateşkese hazır olduğunu fakat teyakkuzu elden bırakmayacağını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlere karşılık vereceğini belirtti.

Vang, Doval ile görüşmesinde de Çin'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısını kınadığına, terörün her biçime karşı olduğuna, ancak değişim ve çalkantıların olduğu uluslararası ortamda Asya'daki zor kazanılmış barış ve istikrar ortamının değerinin bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çinli Bakan, Hindistan ve Pakistan'ın sakin ve itidalle hareket edeceğini, farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla hallederek gerilimi yükseltmekten kaçınacaklarını umduklarını dile getirdi.

Pahalgam saldırısının ciddi can kaybına yol açtığını, Hindistan'ın teröre karşı tedbir almak zorunda olduğunu ifade eden Doval ise savaşın Hindistan'ın seçimi olmadığı, iki ülkenin ateşkese bağlı kalarak bölgesel barışı ve istikrarı kısa sürede tesis edeceklerine inandığını kaydetti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabulucuğunda ateşkes ilan etmişti.