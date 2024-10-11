Çin'den Taiwan Liderine Tepki

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce yaptığı bölücü açıklamalara sert tepki göstererek hiçbir kişi ya da gücün Çin'in yeniden birleşmesini engelleyemeyeceğini söyledi.

Chen söz konusu ifadeleri Perşembe günü Lai'nin 10 Ekim'de Taipei'de yaptığı konuşmaya yönelik olarak kullandı.

Lai'nin konuşmasında yeni "iki devlet" teorisini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" safsatasını yaymayı sürdürdüğünü belirten Chen, söz konusu konuşmanın Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki gerilimi kasıtlı şekilde artırdığını ve boğazdaki barış ve istikrarı ciddi şekilde zedelediğini sözlerine ekledi.

Taiwan'ın geleceğinin ulusal yeniden birleşmede olduğunu kaydeden Chen, Lai'nin söylediği hiçbir şeyin, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olarak hukuki statüsünü ya da Taiwan Boğazı'nın iki yakasının tek Çin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini ifade etti.

Chen, Lai'nin açıklamalarının, kendisinin değişmeyen "Taiwan'ın bağımsızlığı" duruşunu, çatışmacı zihin yapısını ve durmak bilmez provokasyonları ortaya koyduğunu dile getirdi.

Sözcü, 1949 yılından bu yana Çin'de iç savaşın sürmesi ve dış müdahale yüzünden Taiwan Boğazı'nın iki yakasının, süregiden bir siyasi cepheleşme durumuna kilitlenip kaldığını kaydetti.

Chen, buna karşın Taiwan'ın her zaman Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürdüğünü ve Taiwan halkının her zaman Çin ulusunun üyeleri olduğunu vurguladı.

Sözcü, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere karşı günümüzde verilen mücadelenin, siyasi sistemlere ilişkin bir mücadele olmadığını, tersine anavatanın yeniden birleşmesi ya da ayrılması yönünde bir mücadele olduğunu ifade etti.

Chen, Lai'nin kendisinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" emelleri için Taiwan'ı ele geçirmeye çalıştığını ve bu yöndeki provokasyonlarının, Taiwan Boğazı'ndaki istikrarsızlığın ana nedeni olduğunu ve bunun Taiwan halkına felaket getireceğini vurguladı.

Anakaranın her türlü bölücü faaliyete ve dış müdahaleye kararlı şekilde karşı çıktığını vurgulayan sözcü, boğazın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğinin teşvik edilmesi, entegrasyonun artırılması ve kararlı şekilde ulusal yeniden birleşmenin peşinden gidilmesi çağrısı yaptı.