Çin'den Taiwan-Ukrayna Açıklaması

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan sorunuyla Ukrayna sorunu arasında temel farklar bulunduğunu söyledi.

Chen, çarşamba günü yaptığı açıklamada Taiwan sorununun tamamen Çin'in içişlerini ilgilendirdiğini ve hiçbir şekilde dış müdahaleyi kabul etmediğini belirtti.

Chen, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin daha önceleri de dış destek arayışıyla Taiwan'ı Ukrayna'yla kıyasladıklarını, ancak şimdi bu ikisi arasında kasıtlı bir karşılaştırma yapabilmek için adeta yarıştıklarını ifade etti.

Chen, DPP yetkililerinin kendilerini meşrulaştırmak ve insanlara güvence verebilmek için hangi yollara başvururlarsa başvursunlar bunun kendi teslimiyetçi ve savunmasız pozisyonlarını değiştirmeyeceğini ve bir piyon olarak hareket eden Taiwan'ın nihayetinde bir köşeye atılacağı yönündeki halkın genel endişesini ortadan kaldıramayacağını vurguladı.