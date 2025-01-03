Çin'den Tayvan'a Medya Eleştirisi

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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Lai Ching-te liderliğindeki Taiwanlı yetkililerin kasıtlı olarak Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki medya etkileşimini engellediğini belirterek, bu durumu sert dille eleştirdi.

Taiwanlı yetkililer kısa süre önce Fujian merkezli bir gazetenin ve bağlı olduğu ana şirketin "birleşik cephe çalışmalarına katılmak üzere" Taiwan'da gazeteci bulundurmasının askıya alındığını duyurmuştu.

Perşembe günü değerlendirmelerde bulunan Chen, Lai'ye bağlı yetkililerin göreve başlamalarından bu yana boğazın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğini kısıtlayıp engellediğini hatırlatarak, bu yetkililerin şimdi de anakaradaki bir medya kuruluşuna yönelik asılsız suçlamalar yönelttiğini belirtti.

20 yılı aşkın bir süredir gazetecilerin karşılıklı olarak görevlendirilmelerinin, boğazın iki yakası arasındaki anlayışı önemli düzeyde artırdığını ve barışçıl ilişkilere katkıda bulunduğunu kaydeden Chen, Lai'ye bağlı yetkililerin hamlesini medya işbirliğinde "geriye gidiş" olarak niteledi.

Söz konusu uygulamayı "boğazın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğine karşı kasıtlı bir sabotaj" olarak sert dille eleştiren sözcü, Lai'ye bağlı yetkilileri siyasi manipülasyonlara derhal son vermeye çağırdı.