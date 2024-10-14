Çin'den Tayvan Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Tayvan Uyarısı

Çin, Tayvan'ın bağımsızlık arayışına karşı önlemler alacağını belirtti ve tatbikat düzenledi.

14.10.2024 17:21
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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Taiwan'ın bağımsızlığının" Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışla uyumsuz olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan bölücü güçlerin provokasyonlarına karşı önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı, Pazartesi günü Taiwan Boğazı'nda ve Taiwan adasının kuzey, güney ve doğusunda kara, deniz ve roket birlikleriyle "Ortak Kılıç 2024B" tatbikatını düzenledi.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin yorumunun sorulması üzerine Çin'in bölgesel barış ve istikrarın korunması konusunda her zaman kararlı olduğunu ve bu durumun bölge ülkeleri tarafından bilindiğini belirtti. Mao, Taiwan'ın Çin toprağının parçası olduğunu belirterek, Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu vurguladı.

Mao, ABD Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ve bölgedeki refahı gerçekten umursuyorsa, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etmesi, liderlerinin "Taiwan'ın bağımsızlığına" destek vermeme yönündeki taahhüdüne samimiyetle bağlı kalması, Taiwan'ı silahlandırmaktan vazgeçmesi ve "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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