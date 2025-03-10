XİCHANG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve iletişim teknolojisi için bir test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketi, 10 Mart 2025.
Fırlatma merkezi, uydunun başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdiğini duyurdu. (Fotoğraf: Ma Wenbo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'den Test Uydusu Fırlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?