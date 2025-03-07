Çin'den Ukrayna Krizine Barış Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Ukrayna Krizine Barış Çağrısı

Wang Yi, barış için tüm tarafların birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

07.03.2025 10:45
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizinin çözümü ve kalıcı barışın sağlanması için çatışma taraflarının iradesi doğrultusunda uluslararası toplumla birlikte çalışmaya ve yapıcı rollerini sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, barışa yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılayıp desteklediklerini belirtti. Wang, "Aynı zamanda krizin arkasındaki karmaşık nedenleri de görmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

"Çatışmanın kazananı olmaz, ancak barışta herkes kazanır. Müzakere masası, çatışmanın bittiği ve barışın başladığı yerdir" diyen Wang, ilgili tarafların pozisyonları konusunda henüz tam uyum sağlanamamış olsa da herkesin bağlayıcı ve tüm taraflarca kabul edilen adil ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak istediğini vurguladı.

Wang, "Bu da değerli bir ortak noktadır ve tüm taraflar bunun için ortak çaba göstermelidir" şeklinde konuştu.

"Tüm taraflar krizden dersler çıkarmalı" diyen Wang, diğer pek çok hususun yanı sıra güvenliğin karşılıklı ve eşit olması gerektiğini, hiçbir ülkenin kendi güvenliğini başka bir ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmemesi gerektiğini belirtti.

Wang, "Ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenliğe ilişkin yeni vizyonu savunmalı ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Avrasya kıtasında ve dünya genelinde kalıcı barış ve güvenliği ancak bu şekilde sağlayabiliriz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

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