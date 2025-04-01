Çin'den Uydu İnternet Testi

JİUQUAN, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve uydu internet teknolojisi için bir test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 1 Nisan 2025.

Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Beijing saatiyle 12.00'de fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirildi. Test uydusu, özellikle mobil-uydu geniş bant bağlantıları ve uzay-yer ağ entegrasyonu gibi alanlarda teknik doğrulama ve deneyler yapmak amacıyla kullanılacak. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)