Çin'den Vanuatu'ya Acil Yardım - Son Dakika
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Çin'den Vanuatu'ya Acil Yardım

Çin, Vanuatu'ya 35 ton acil yardım malzemesi gönderdi. Deprem sonrası destek artırılacak.

02.01.2025 09:52
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PORT VİLA, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin hükümetinin gönderdiği acil yardım malzemeleri, perşembe günü Vanuatu'nun başkenti Port Vila'ya ulaştı.

35 tonluk yardım, çadırlar, katlanır yataklar, güneş enerjili aydınlatmalar, gıda, su arıtma cihazları ve tıbbi ekipman içeriyor.

Çin'in Vanuatu Büyükelçisi Li Minggang, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Son depremin yol açtığı büyük hasarın farkındayız" dedi. Li, Vanuatu'nun en kısa sürede toparlanmasına yardımcı olmak için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Etkinliğe katılan Vanuatu'daki geçici hükümetin Başbakanı Charlot Salwai, Çin'in yardımlarına duyduğu minnettarlığı dile getirerek, söz konusu yardımların Vanuatu'nun toparlanma sürecini destekleyeceğini belirtti.

Port Vila'yı 17 Aralık'ta vuran 7,3 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmış ve şehrin altyapısı ciddi şekilde hasar görmüştü.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Deprem, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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