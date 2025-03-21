Çin'den Yabancı Yatırımlara Yeni Destek

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, 2025 yılında daha fazla alanda dışa açılmayı sağlamaya ve iş ortamını iyileştirmeye yönelik önlemeler uygulayarak yabancı yatırımları daha da istikrarlı hale getireceklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında bugüne kadar 13 yabancı sermayeli şirkete katma değerli telekomünikasyon hizmetlerine erişim izni verdiklerini, 40'tan fazla yabancı sermayeli biyoteknoloji projesi başlattıklarını ve tamamen yabancı sermayeli üç yeni hastanenin faaliyete geçmesine onay verdiklerini belirtti.

He, bu yıl eğitim ve kültür gibi alanları hedefleyerek dışa açılma pilot programının kapsamını genişleteceklerini kaydetti.

Bakanlığın Çin'i yabancı yatırımlar için tercih edilen bir adres haline getirme çabalarını da artıracağını söyleyen He, yabancı yatırımcıları çekmek için yurtdışında bir dizi tanıtım faaliyeti hazırladıklarını da ifade etti.

He, bakanlığın yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek yabancı sermayeli işletmelerin 500'den fazla sorununun çözülmesine yardımcı olduğunu ve yabancı yatırımcılara yönelik hizmet ve iş ortamının iyileştirilmesi için sürekli çaba göstereceğini belirtti.

Hem yerli hem de yabancı sermayeli işletmeleri, büyük ölçekli ekipman güncellemeleri, tüketim malları takas programı ve kamu ihaleleri gibi faaliyetlere katılmaları konusunda desteklemeye devam edeceğini söyleyen He, yabancı sermayeli firmalar için eşit şartlar oluşturulacağını vurguladı.

Yılın başından beri yabancı yatırımları istikrara kavuşturmak için çok yönlü önlemler alan Çin, geçen ay bu konuda bir eylem planı yayımladı.