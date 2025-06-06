Çin\'den Yeni Uydu Fırlatışı

TAİYUAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu gönderdi.
İnternet kümesi oluşturacak türünün dördüncü örneği olan uydu grubu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle cuma günü Beijing saatiyle 04.45'te uzaya fırlatıldı. Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 580. göreviydi.
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