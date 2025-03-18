Çin'den Yükseköğretimde Kalite Çağrısı

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen bir toplantıda konuşma yapıyor, 17 Mart 2025.

Ding, Çin'in modernleşmesi için stratejik ve öncü bir güç oluşturmak amacıyla yükseköğretim alanında ölçekten kaliteye doğru sistematik bir atılım çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)