Çin Destekli Siber Saldırı ABD'yi Hedef Aldı - Son Dakika
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Çin Destekli Siber Saldırı ABD'yi Hedef Aldı

Çin destekli bir hacker, ABD Hazine Bakanlığı'nın sistemlerine girdi. Saldırı yapılan önlemler değerlendiriliyor.

31.12.2024 13:10
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(ANKARA) - ABD medyası, Çin destekli bir bilgisayar korsanının bu ayın başlarında ABD Hazine Bakanlığı'nın sistemlerine girdiğini ve çalışanların bilgisayarlarına ve bazı belgelere erişmeyi başardığını söyledi.

ABD merkezli medyaya konuşan Beyaz Saray yetkilileri Çin destekli bir bilgisayar korsanının bu ayın başlarında ABD Hazine Bakanlığı'nın sistemlerine girdiğini ve çalışanların bilgisayarlarına ve bazı belgelere eriştiğini söyledi.

CNN, Hazine Bakanlığı'nın konuyla ilgili bilgilendirme amacıyla yasa yapıcılara bir mektup gönderdiği belirtti. Hazine Bakanlığı'nın mektubunda, Çin'de olduğu tespit edilen bir bilgisayar korsanının, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısı tarafından kullanılan bir erişim aracı aracılığıyla güvenlik önlemlerini aştığı belirtildi. Korsanın, Hazine Bakanlığı'nın bilgisayar sistemine girmek için, çalışanlara uzaktan destek sağlayan üçüncü taraf bir hizmetin güvenlik açığından faydalandığı ifade edildi. Bahsi geçen uzaktan destek hizmeti BeyondTrust'ın Bakanlık tarafından kullanım dışı bırakıldığı aktarıldı. Bilgisayar korsanının Hazine Bakanlığı bilgilerine erişimini sürdürdüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmadığı da ifade edildi.

Bakanlık siber güvenlik saldırısının etkisini tespit etmek için Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, üçüncü taraf adli tıp araştırmacıları ve FBI dahil diğer ajanslarla birlikte çalıştığını söyledi. Yetkililer, ilk incelemelerin, saldırının Çin merkezli bir APT aktörü tarafından gerçekleştirilmiş gibi göründüğünü belirtti. Gelişmiş Sürekli Tehdit'ler (APT) bir ülkenin ulusal güvenliği veya stratejik ekonomik önemi olan bilgi tabanlarına yönelik, siber casusluk veya siber sabotaj yoluyla gerçekleştirilen saldırıları ifade etmek için kullanılıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çin'e yönelik suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, Çin'in siber saldırıda dahlinin olduğu iddiasını reddetti ve Çin'in "tüm biçimlerde hacklemelere kararlı bir şekilde karşı çıktığını" ifade etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Destekli Siber Saldırı ABD'yi Hedef Aldı - Son Dakika

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