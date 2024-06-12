Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde Xiang Xiang'ın 7. doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde Xiang Xiang'ın 7. doğum günü kutlandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssünde yaşayan dev panda Xiang Xiang'ın 7. doğum günü, çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla kutlandı. Xiang Xiang, Japonya'da dünyaya gelmiş olsa da, Çin'e ait olan pandaların doğurdukları yavruların mülkiyeti gereği anavatanına geri dönmüştü.

12.06.2024 16:58
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CHENGDU, 12 Haziran 2024 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssünde dev panda Xiang Xiang'ın fotoğrafını çeken turistler, 12 Haziran 2024.

Dişi dev panda Xiang Xiang'ın 7. doğum gününü kutlamak üzere çok sayıda ziyaretçi Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssünü ziyaret etti.

Xiang Xiang, Çin'den gönderilen dişi dev panda Shin Shin ve erkek dev panda Ri Ri'nin yavrusu olarak 12 Haziran 2017'de Japonya'nın Tokyo kentindeki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya geldi. Bir süreliğine diğer ülkelere gönderilen pandaların doğurdukları yavruların mülkiyeti yine Çin'e ait olduğu için Xiang Xiang, 21 Şubat 2023 tarihinde Ueno Hayvanat Bahçesi'nden ayrılarak anavatanı Çin'e geri dönmüştü. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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