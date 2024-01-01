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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a istikrarlı ilişkiler geliştirme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a istikrarlı ilişkiler geliştirme çağrısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a yeni yılda, Kasım 2023'te San Francisco'daki görüşmelerinde vardıkları anlayış birliği doğrultusunda 'istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirme' çağrısında bulundu. Şi ve Biden, 2024'ün iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yılı olması dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları yolladı. Şi, yeni dönemde de ortak çabaların doğrultusunun bu olması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Biden da mesajında, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1979 yılından bu yana iki ülke arasında gelişen bağların, hem ABD hem Çin hem de dünya için refah ve fırsatlar yarattığını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD\'li mevkidaşı Joe Biden\'a istikrarlı ilişkiler geliştirme çağrısı yaptı
01.01.2024 - 21:01,
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a yeni yılda, Kasım 2023'te San Francisco'daki görüşmelerinde vardıkları anlayış birliği doğrultusunda "istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirme" çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Şi ve Biden, 2024'ün iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yılı olması dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları yolladı.

Şi, mesajında, Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının, iki ülkenin olduğu kadar uluslararası ilişkilerin tarihinde de bir dönüm noktası olduğunu, aradan geçen 45 yılda ilişkilerin iniş çıkışlara rağmen ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinin, Çin ile ABD'nin iki büyük ülke olarak iyi ilişkileri sürdürmesinin doğru yolu olduğunu ifade eden Şi, yeni dönemde de ortak çabaların doğrultusunun bu olması gerektiğini vurguladı.

Şi, Biden ile San Francisco'daki buluşmalarındaki "San Francisco vizyonunun" Çin-ABD ilişkilerinin geleceği için yol haritası ortaya koyduğuna işaret ederek, bu anlayış birliğini hayata geçirecek "sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirme" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Biden da mesajında, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1979 yılından bu yana iki ülke arasında gelişen bağların, hem ABD hem Çin hem de dünya için refah ve fırsatlar yarattığını, ABD'nin bu önemli ilişkiyi sorumlu şekilde yöneterek ilerletmeyi istediğini ifade etti.

Balon krizinden San Francisco buluşmasına

Şubat 2023'te Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi, iki ülke arasında yeni bir krizi tetiklerken yıl boyunca süren diyalog arayışları kasım ayında San Francisco'daki zirve buluşmasıyla sonuçlanmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ABD'ye yaptığı ziyarette, 15 Kasım'da ABD Başkanı Biden ile San Francisco'da yüz yüze görüşmüştü.

San Francisco görüşmesinde liderler, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğun yeniden kurulması, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetimi alanlarında ortak çalışma grupları oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA
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