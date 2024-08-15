Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Brezilya toplumunun inşasını teşvik etmek için çalışmaya hazır - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Brezilya toplumunun inşasını teşvik etmek için çalışmaya hazır

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ile Brezilya arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümü dolayısıyla Brezilya Devlet Başkanı'na kutlama mesajı gönderdi. Şi, iki ülkenin ortak bir geleceğe sahip olduğunu ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

15.08.2024 17:16
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ortak bir geleceğe sahip Çin- Brezilya toplumunun inşasını teşvik etmek için Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, Çin ile Brezilya arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü dolayısıyla Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Şi, Çin ve Brezilya'yı, büyük gelişmekte olan ülkeler ve önemli yükselen pazarlar olarak tanımlayarak, Pekin ve Brasilia yönetimlerinin el ele vererek birlikte ilerleyen ve benzer düşünen "iyi dost ve ortaklar" olduğunu ifade etti.

Şi, Çin'in, iki ülke arasındaki kalkınma stratejilerinin uyumunu sürekli olarak güçlendirmek ve çeşitli alanlarda değişim ve işbirliğini derinleştirmek istediğini belirterek, ortak bir geleceğe sahip Çin-Brezilya toplumunun inşasını teşvik etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Pekin ve Brasilia'nın kendi uluslarının kalkınmasını ve yeniden canlandırılmasını teşvik ettiğine işaret eden Şi, iki ülkenin dünya barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunmada da önemli roller oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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