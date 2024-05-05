Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa gezisine Fransa\'da başladı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 ülkeyi kapsayan Avrupa gezisinin ilk durağında Fransa'yı ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, ülkeye varışında, 2014 ve 2019 yıllarındaki iki ziyaretinin ardından Fransa'yı 3'üncü kez ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

2024'ün Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yılı olduğunun altını çizen Şi, iki ülkenin 60 yıl önce Soğuk Savaş kalıplarını kırarak büyükelçi düzeyinde diplomatik ilişkileri başlattığını söyledi.

Şi, iki ülke arasındaki ilişkinin, yıllar içinde Çin'in Batı ülkeleri ile kurduğu ilişkilerin ön safında yer aldığı ve farklı sosyal sistemlere sahip ülkelerin barış içinde bir arada var olmasına ve kazan-kazan işbirliğine örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Çin lideri, iki ülkenin havacılık, uzay, nükleer enerji, tarımsal gıda ve yeşil kalkınma alanlarında işbirliğinde sürekli yeni ilerlemeler kaydettiğini, iklim değişikliği, biyo-çeşitliliğin korunması ve küresel yönetim konularında eşgüdüm içinde olduğuna işaret ederek, "Büyüyen Çin-Fransa ilişkileri, yalnızca iki ülke haklarına kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çalkantı içindeki dünyaya istikrar ve pozitif enerji katıyor." dedi.

Ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, Çin-Fransa ve Çin-Avrupa ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişinde bulunacaklarını aktaran Şi, "Umarım bu ziyaret uzun süreli dostluğumuzun perçinlenmesine, iki ülke arasında siyasi güven ve stratejik mutabakatın geliştirilmesine, farklı alanda işbirliği ve etkileşimlerin derinleşmesine katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Çin liderini ülkeye varışında havaalanında Fransa Başbakanı Gabriel Attal karşıladı.

2019'da bu yana Avrupa'ya ilk ziyareti

Çin lideri, 2019'dan bu yana Avrupa'ya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Şi, 10 Mayıs'a kadar sürecek gezisinde Fransa'nın ardından Çin'in Avrupa'da dost olarak gördüğü Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edecek. Şi'nin ziyaretinde tercih ettiği ülkeler, kıtada taraftar bulma arayışını yansıtıyor.

Pekin yönetimi, ABD ile rekabette Batı ittifakı içinde bir gedik bulma umuduyla "Avrupa'nın stratejik özerkliği" fikrini destekliyor. Şi, bu yüzden Avrupa'nın, Çin ile jeopolitik çatışmalarında ABD'nin "vassalı" olmaması gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, stratejik bir dost olarak görüyor.

Avrupa Komisyonunun Çin'den ithal elektrikli otomobiller için sübvansiyon soruşturması başlattığı, güneş panelleri ve rüzgar tribünleri için de soruşturma başlatmayı planladığı bir dönemde, Çin'im kıta ile ekonomik ilişkileri kritik eşikten geçiyor.

Öte yandan Çin'in, Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya örtülü destek veren tutumu Avrupa'da olumsuz karşılanıyor. Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik hamlesini, kendi güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak algılayan Avrupa ülkeleri, Pekin'den Ukrayna krizinin çözümü için daha fazla çaba bekliyor.