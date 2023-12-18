Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong lideri Lee\'yi takdir etti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, yıllık çalışma raporunu sunmak üzere bulunduğu başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşmede Şi, Hong Kong lideri Lee ve hükümetinin, son bir yılda ulusal güvenliği koruma ve İlçe Konseyi sistemini rayına oturma konusundaki çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Lee ve hükümetinin İlçe Konseyleri seçimini başarıyla tamamladığını, kenti Kovid-19 salgınından çıkardığını ve kalkınma ivmesini güçlendirdiğini ifade eden Şi, "Lee, şehrin kargaşadan düzenli yönetime geçişini sağlamlaştırdı ve gelişme istikametini ileriye taşıdı." dedi.

Şi, merkezi hükümetin, "tek ülke iki sistem" ilkesine bağlı kalacağını, şehrin kapitalist sistemi ve yaşam tarzını korumanın yanında "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesi" ilkesinin uygulanmasını da destekleyeceğini söyledi.

"Tek ülke, iki sistem" anlayışının, Hong Kong açısından hayatiyetini koruduğu ve şehrin yönetimi için en iyi kurumsal düzenleme olduğunun altını çizen Şi, "Merkezi hükümet, Baş Yönetici'yi ve hükümetini, toplumun tüm kesimlerini ülkenin kalkınmasının getireceği fırsatları değerlendirmek üzere bir araya getirmesi için desteklemeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Lee de Şi'ye ve merkezi hükümete teşekkür ederek, son bir yılda Hong Kong'da ekonomik aktivitenin normale döndüğünü, toplumda istikrarın hakim olduğunu ve İlçe Konseyi seçimlerinin sorunsuz tamamlanarak "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesi" ilkesinin yerel yönetimlerde uygulandığını kaydetti.

Başbakan ile ayrı görüşmedi

Hong Kong lideri, çalışma raporunu sunmak üzere yaptığı görev ziyaretinde, geçmiş yıllardaki teamüllerden farklı olarak başbakan ile ayrı görüşmedi.

Lee'nin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde Başbakan Li Çiang ve Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang da hazır bulundu.

Çin'in Hong Kong ve Makau İlişkileri Ofisinden bir sözcü, yerel basına yaptığı açıklamada, yeni görüşme düzeninin, "Baş Yönetici'nin merkezi yönetime hesap verdiği ve merkezi yönetimin kapsamlı yürütme yetkisinin icracısı olduğu idari mekanizmanın geliştirilmesine katkı sağlayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

İlçe Konseyi seçimlerine düşük katılım

Hong Kong'da seçim sisteminde yapılan değişikliklerin ardından 11 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk İlçe Konseyi seçimlerinde katılım yüzde 27,54'te kalırken bu, bölgenin İngiliz sömürge idaresinden 1997'de Çin'e devrinden bu yana yerel seçimlerine en düşük katılım olmuştu.

Seçim sisteminde yapılan değişiklikle İlçe Konseylerinin doğrudan oyla belirlenen sandalye sayısı yüzde 90'nın üzerindeyken yüzde 20'ye kadar düşürülmüştü.

Öte yandan seçimlere katılacak adaylar için "güvenlik incelemesi" şartı getirilmiş, "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesi" savıyla merkezi hükümetin siyasi çizgisine muhalif adayların seçimlere katılmasının engellenmişti.

Baş Yönetici John Lee, bu yolla "sorun çıkaran Çin karşıtlarının" ve "ayrılıkçılığı ve şiddeti teşvik ederek konseyleri manipüle eden ve çalışamaz hale getirenlerin" aday olmasına izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda bölge üzerindeki hakimiyetini artıracak Ulusal Güvenlik Yasası ve seçim sisteminde yapılan değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirilerine hedef oluyor.