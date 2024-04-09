Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Pasifik ada ülkesi Mikronezya'nın Devlet Başkanı Wesley M. Simina ile bir araya geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yılında ilişkileri geliştirmek istedikleri mesajını verdi.
Çin'in, Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini gelişmekte olan ülkeler arasında, karşılıklı yardımlaşmaya dayalı "Güney-Güney işbirliği" çerçevesinde gördüğü, üçüncü bir tarafı hedef almadığına işaret eden Şi, bölge ülkelerinin bağımsız tercihlerine saygı duyduklarını belirtti.
Şi, Çin'in Mikronezya'nın ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını korumasını, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, ekonomisini canlandırarak halkının yaşam koşullarını iyileştirmesini desteklediğinin altını çizerek, bölge ülkelerin tüm kalkınma ortaklarıyla işbirliğine hakkı olduğunu vurguladı.
Mikronezya ile Kuşak ve Yol İşbirliği çerçevesinde altyapı alanında ortaklıklarını geliştirmeye, ülkenin iklim değişikliği etkilerine karşı mücadelesinde yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Şi, Birleşmiş Milletler ve Pasifik Adaları Formu gibi platformlarda gerçek çok taraflılığı hayata geçirmeyi istediklerini ifade etti.
"Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle ilişkileri, barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacak"
Konuk lider Simina da Çin'in yıllar içinde Mikronezya'ya ve diğer Pasifik ada ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği desteğe teşekkür ederek, tarım, balıkçılık, ticaret, yatırım, turizm ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.
Simina, Çin'in Pasifik Ada ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinin bölgesel barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol, yeşil kalkınma, tarım, sağlık, altyapı, kalkınma ve diğer alanlarda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Pasifik Okyanusu'nda 607 adaya yayılan ve 4 federal birimden oluşan Mikronezya, yaklaşık 115 bin kişilik nüfusa ev sahipliği yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
Peter Higgs, Kainat'taki her şeyin kütlesini açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanlarından biriydi. Higgs bozonunun varlığı 2012'de CERN laboratuvarlarında tespit edilmişti. Higgs'in ölüm haberi Edinburgh Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ayrıca haberde, CERN laboratuvarında çalışan bilim insanlarının karanlık maddenin gizemini çözmeye çalıştığı da belirtiliyor.
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığını açıkladı. Yoğunluğun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan önlem, 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?