Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı Wesley M. Simina ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği konuları ele alındı. Çin Devlet Başkanı Şi, Mikronezya'nın ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediklerini vurguladı ve bölge ülkelerinin kalkınma ortaklarıyla işbirliği yapma hakkına sahip olduğunu belirtti. İki lider arasında Kuşak ve Yol, yeşil kalkınma, tarım, sağlık, altyapı ve kalkınma gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

09.04.2024 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Pasifik ada ülkesi Mikronezya'nın Devlet Başkanı Wesley M. Simina ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yılında ilişkileri geliştirmek istedikleri mesajını verdi.

Çin'in, Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini gelişmekte olan ülkeler arasında, karşılıklı yardımlaşmaya dayalı "Güney-Güney işbirliği" çerçevesinde gördüğü, üçüncü bir tarafı hedef almadığına işaret eden Şi, bölge ülkelerinin bağımsız tercihlerine saygı duyduklarını belirtti.

Şi, Çin'in Mikronezya'nın ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını korumasını, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, ekonomisini canlandırarak halkının yaşam koşullarını iyileştirmesini desteklediğinin altını çizerek, bölge ülkelerin tüm kalkınma ortaklarıyla işbirliğine hakkı olduğunu vurguladı.

Mikronezya ile Kuşak ve Yol İşbirliği çerçevesinde altyapı alanında ortaklıklarını geliştirmeye, ülkenin iklim değişikliği etkilerine karşı mücadelesinde yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Şi, Birleşmiş Milletler ve Pasifik Adaları Formu gibi platformlarda gerçek çok taraflılığı hayata geçirmeyi istediklerini ifade etti.

"Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle ilişkileri, barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacak"

Konuk lider Simina da Çin'in yıllar içinde Mikronezya'ya ve diğer Pasifik ada ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği desteğe teşekkür ederek, tarım, balıkçılık, ticaret, yatırım, turizm ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Simina, Çin'in Pasifik Ada ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinin bölgesel barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol, yeşil kalkınma, tarım, sağlık, altyapı, kalkınma ve diğer alanlarda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Pasifik Okyanusu'nda 607 adaya yayılan ve 4 federal birimden oluşan Mikronezya, yaklaşık 115 bin kişilik nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Higgs Bozonu'nun İsmiyle Anılan İngiliz Bilim İnsanı Peter Higgs 94 Yaşında Hayatını Kaybetti
    21:39 Higgs Bozonu'nun İsmiyle Anılan İngiliz Bilim İnsanı Peter Higgs 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

    Peter Higgs, Kainat'taki her şeyin kütlesini açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanlarından biriydi. Higgs bozonunun varlığı 2012'de CERN laboratuvarlarında tespit edilmişti. Higgs'in ölüm haberi Edinburgh Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ayrıca haberde, CERN laboratuvarında çalışan bilim insanlarının karanlık maddenin gizemini çözmeye çalıştığı da belirtiliyor.

  • Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi
    21:36 Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi

    Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kamyon ve tırların geçişini yasakladı
    21:35 Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kamyon ve tırların geçişini yasakladı

    Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığını açıkladı. Yoğunluğun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan önlem, 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olacak.

  • Gölete düşen otomobili itfaiye çıkardı: 2 yaralı
    21:32 Gölete düşen otomobili itfaiye çıkardı: 2 yaralı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.

  • Diyarbakır'da 2 ayrı kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı
    21:30 Diyarbakır'da 2 ayrı kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı

    Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.


20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:03 İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü
18:27 Rize’deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu Rize'deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 21:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement