Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mikronezya Devlet Başkanı ile Görüştü

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Pasifik ada ülkesi Mikronezya'nın Devlet Başkanı Wesley M. Simina ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yılında ilişkileri geliştirmek istedikleri mesajını verdi.

Çin'in, Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini gelişmekte olan ülkeler arasında, karşılıklı yardımlaşmaya dayalı "Güney-Güney işbirliği" çerçevesinde gördüğü, üçüncü bir tarafı hedef almadığına işaret eden Şi, bölge ülkelerinin bağımsız tercihlerine saygı duyduklarını belirtti.

Şi, Çin'in Mikronezya'nın ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını korumasını, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, ekonomisini canlandırarak halkının yaşam koşullarını iyileştirmesini desteklediğinin altını çizerek, bölge ülkelerin tüm kalkınma ortaklarıyla işbirliğine hakkı olduğunu vurguladı.

Mikronezya ile Kuşak ve Yol İşbirliği çerçevesinde altyapı alanında ortaklıklarını geliştirmeye, ülkenin iklim değişikliği etkilerine karşı mücadelesinde yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Şi, Birleşmiş Milletler ve Pasifik Adaları Formu gibi platformlarda gerçek çok taraflılığı hayata geçirmeyi istediklerini ifade etti.

"Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle ilişkileri, barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacak"

Konuk lider Simina da Çin'in yıllar içinde Mikronezya'ya ve diğer Pasifik ada ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği desteğe teşekkür ederek, tarım, balıkçılık, ticaret, yatırım, turizm ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Simina, Çin'in Pasifik Ada ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinin bölgesel barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol, yeşil kalkınma, tarım, sağlık, altyapı, kalkınma ve diğer alanlarda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Pasifik Okyanusu'nda 607 adaya yayılan ve 4 federal birimden oluşan Mikronezya, yaklaşık 115 bin kişilik nüfusa ev sahipliği yapıyor.