Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eski Tayvan lideri Ma Ying-jeou bir araya geldi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu eski Tayvan lideri Ma Ying-jeou ile Pekin'de görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi, görüşmede, çözülemeyecek sorun olmadığını vurgulayarak birleşme mesajı verirken, Ma savaşın seçenek olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Ma ile Şi, 2015'ten bu yana ilk kez buluşurken, bu bir Tayvan liderinin Pekin'e ilk ziyareti oldu.

Çin ve Tayvan'ın, farklı sistemlere sahip olsa da aynı ulusa ve etnik gruba ait olduğunun altını çizen Şi, "Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında giderilemeyecek bir husumet, diyalog yoluyla çözülemeyecek sorun yoktur." dedi

Şi, tarafların "barışçı yeniden birleşme" için birlikte çalışması ve dış müdahalelere karşı çıkması gerektiğine işaret ederek, "Tayvan Boğazı, aynı candan ve kandan olan bizler arasında bir engel değildir. Hiçbir güç bizi birbirimizden ayıramaz. Dış müdahaleler, tarihi aile buluşmasını engelleyemez." diye konuştu.

"Çin ulusu için savaş katlanılmaz olacaktır"

Tayvan'ın eski lideri Ma da her iki tarafın birbirinin değerlerine ve yaşam tarzına saygı göstermesini umduğunu, savaşın seçenek olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Çin ile son dönemdeki gerilimlerin, Tayvan kamuoyunda güvensizlik hissine yol açtığına dikkati çeken Ma, "Çin ulusu için savaş katlanılmaz olacaktır. İki taraf da anlaşmazlıklarını barışçı şekilde çözebilecek bilgeliğe sahip." ifadesini kullandı.

Eski Tayvan lideri Ma, bir grup üniversite öğrencisiyle, Çin'de kamu diplomasisi niteliğinde bir ziyaret gerçekleştiriyor. Çin anakarasına 1 Nisan'da ayak basan heyet, ülkenin güneyindeki Guangdong ve kuzeyinde Şaanşi eyaletlerinde temaslarının ardından dün Pekin'e ulaşmıştı.

Ma, geçen yıl 27 Mart-7 Nisan tarihlerinde bir grup Tayvanlı öğrenciyle Çin'e benzeri bir ziyaret yapmıştı. Bu, eski bir Tayvan liderinin Çin ana karasına yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Ma'nın iktidarı, yakınlaşma dönemi olmuştu

2008-2016 döneminde Tayvan'ın lideri olan Ma'nın iktidarda olduğu dönem, Çin-Tayvan ilişkilerinde yakınlaşmaya sahne olmuştu.

Ma, Şi Cinping ile 2015'te Singapur'da görüşerek, iç savaşın ardından Pekin ve Taipei arasında lider düzeyindeki ilk buluşmayı gerçekleştirmişti.

Milliyetçi Partinin (Koumintag) eski Genel Başkanı Ma, 2016 seçimlerinin ardından iktidarı Demokratik İlerici Partinin (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e devretmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.