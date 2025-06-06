Çin, Diaoyu Dao\'da Devriye Faaliyetleri Yürüttü

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao karasularında devriye faaliyetleri yürüttü.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 1306 numaralı gemi öncülüğünde gerçekleştirilen devriyenin, ülkenin hak ve çıkarlarını yasalara uygun şekilde korumak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.
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