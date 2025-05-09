Çin Dijital Medya Sektöründe Büyüme

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yayıncılık ve çevrim içi görsel-işitsel endüstrisi, mikro-dramalardaki patlama ve dijital medya tüketimindeki istikrarlı artışla 2024 yılında güçlü bir büyüme kaydetti.

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından cuma günü yayımlanan resmi bir raporda, sektörün bir önceki yıla göre yüzde 5,27 artışla 1,29 trilyon yuan (178 milyar ABD doları) gelir elde ettiği duyuruldu.

Ödenen abonelikler ve program telif haklarını içeren çevrim içi içerik segmenti, bir önceki yıla göre yüzde 34,6 artış göstererek 183,1 milyar yuan gelir getirdi.

Mobil izleme için uyarlanmış ve hızla büyüyen bir format olan mikro-dramalar hem inovasyon hem de kar için büyümeyi tetikleyen ana unsur olarak ortaya çıktı. Kısa videolar ve canlı yayın platformlarından elde edilen gelirler güçlü seyrini sürdürerek yüzde 5,43 artışla 451,5 milyar yuana ulaştı.

Çin'in çevrim içi eğlence sektörü 2024 yılında hızlı büyümesini sürdürdü. Resmi verilere göre, yetkililer yıl boyunca 219 büyük çevrim içi filme, 166 web dizisine, 659 animasyon yapımına ve 602 mikro-dramaya dağıtım lisansı verdi.

Öte yandan Çinli internet kullanıcıları günde ortalama üç saatten fazla bir süreyi çevrim içi görsel-işitsel içerik izleyerek geçirdi. Bu durum, dijital platformların günlük kültürel tüketim üzerindeki etkisinin giderek büyüdüğünü yansıtıyor.