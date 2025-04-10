Çin Dış Ticaretinde Güçlü Beklentiler - Son Dakika
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Çin Dış Ticaretinde Güçlü Beklentiler

Çin Dış Ticaretinde Güçlü Beklentiler

Çin, dış ticaretinde risklere rağmen güvenini koruyor, OECD iyimser bekleyişte bulundu.

10.04.2025 14:23
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BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Xiao Lu, Çin'in dış ticaretinin çeşitli risk ve zorlukların üstesinden gelebilecek güven ve kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Xiao, çarşamba günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin'in geniş pazar potansiyelinin açığa çıkmaya devam ettiğini ve ekonomi ve dış ticaretin istikrara kavuşturulmasına yönelik tedbirlerin kademeli olarak uygulandığını belirtti.

Uzun vadeli sağlam ekonomik kalkınmaya yönelik temel eğilimin değişmediğini sözlerine ekleyen Xiao, buna karşın küresel ekonominin an itibarıyla büyük bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu, bu belirsizliğin de özellikle tedarik zincirleri istikrarının tehditle karşıya karşıya olduğu ticaret sektörünü etkilediğini ifade etti.

Yetkili, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) daha geniş çaplı bir "ticaret savaşının" ticaret engellerinde artışa yol açabileceği uyarısında bulunduğunu ve 2025 yılına yönelik küresel ekonomik büyüme tahminini 0,2 yüzde puan düşürerek yüzde 3,1 olarak revize ettiğini, buna karşılık Çin'e yönelik büyüme tahminini 0,1 yüzde puan yükselttiğini hatırlattı.

Xiao, "OECD'nin bu düzeltmesi, uluslararası toplumun Çin ekonomisine olan güvenini ve Çin'in kalkınmasına yönelik beklentiler konusunda artan iyimserliğini yansıtıyor" dedi.

2024 yılında mal ithalat ve ihracatı 43 trilyon yuana (yaklaşık 5,97 trilyon ABD doları) ulaşan Çin, 150'den fazla ülke ve bölge için önemli bir ticaret ortağı haline geldi ve 30 ülke ve bölgeyle 23 serbest ticaret anlaşması imzaladı.

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dış Ticaretinde Güçlü Beklentiler - Son Dakika

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