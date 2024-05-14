Çin, Dışa Açılımını Genişletmeye Devam Edecek

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BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in üst düzey dışa açılımı genişletmeyi ve kalkınma getirilerini tüm taraflarla paylaşmayı sürdüreceğini söyledi.

Han, Pazartesi günü Beijing'de 2024 Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi'nin açılış törenindeki konuşması sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Han, ancak ticaretin kararlılıkla ilerletilmesi ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılması, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin direnç ve istikrarının korunması yoluyla işbirliği bağının sağlamlaştırılıp karşılıklı faydaların genişletilebileceğini söyledi.

Han, yeni bir teknoloji ve sanayi devrimi dönemi için fırsatın kaçırılmaması, bilimsel ve teknolojik inovasyonun güçlendirilmesi ve yeni büyüme faktörlerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in küresel ekonomik büyümeye katkısının uzun yıllar boyunca yüzde 30 civarında seyrettiğini kaydeden Han, Çin'in kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşmaya istekli olduğunu ve tüm dünyadan şirketlerin ülkeye yatırım yapmaya devam etmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Üçüncüsü düzenlenen zirveye Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ev sahipliği yaptı.

Zirveye uluslararası kuruluşlar, yabancı ticaret odaları, küresel ticareti teşvik örgütleri, işletmeler ve diğer çevrelerden 750'yi aşkın kişi katıldı.