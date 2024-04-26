Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'ye Asya-Pasifik bölgesinde işbirliği çağrısı yaptı

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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin ile birlikte çalışması yönündeki temennisini dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Asya-Pasifik bölgesinin büyük güçlerin çekiştiği bir arena haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Wang, ABD tarafının doğru seçimi yapmasını, Asya-Pasifik'te olumlu temaslar gerçekleştirmek üzere Çin'le birlikte çalışmasını, münhasır küçük gruplar oluşturmayı bırakmasını, bölge ülkelerine taraf tutmaları yönünde baskı yapmaktan kaçınmasını, kara konuşlu orta menzilli füzeler konuşlandırmayı bırakmasını ve Çin'in stratejik güvenlik çıkarları ile bölgede zor kazanılan barış ve istikrarı baltalamaktan vazgeçmesini umduklarını söyledi.