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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino'ya kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino'ya kutlama mesajı gönderdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino'ya gönderdiği kutlama mesajında, Çin ve Arjantin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen iki önemli ekonomi olduğunu belirtti. Wang, iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine bağlı kaldığını ve ilişkilerin sağlam bir gelişme ivmesi yakaladığını ifade etti. Wang, Mondino ile çalışarak Çin-Arjantin kapsamlı stratejik ortaklığının ilerlemesini ve iki halka daha fazla fayda sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino\'ya kutlama mesajı gönderdi
16.12.2023 - 10:01,
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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Diana Mondino'ya kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, 11 Aralık tarihli mesajında, Çin ve Arjantin'in hem gelişmekte olan iki büyük ülke hem de yükselen iki önemli ekonomi olduğunu belirtti.

Wang, iki ülkenin, diplomatik ilişkilerin 50 küsur yıl önce kurulmasından bu yana her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine bağlı kaldığını ve ikili ilişkilerde sağlam bir gelişme ivmesinin yakalandığını söyledi.

Çin-Arjantin ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften bakıp, bu yönde geliştirdiklerini ifade eden Wang, iki dışişleri bakanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, çeşitli alanlarda dostane etkileşim ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmek, Çin-Arjantin kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı ve kalıcı şekilde ilerlemesini sağlamak ve iki halka daha fazla fayda getirmek için Mondino ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Arjantin, Ekonomi, Son Dakika

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