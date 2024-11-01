Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi BM Başkanı ile Bir Araya Geldi

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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. Dönem Başkanı Philemon Yang ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 31 Ekim 2024. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)