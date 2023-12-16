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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ASEAN'ın daha yakınlaşması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ASEAN'ın daha yakınlaşması çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin diplomatik elçileriyle bir araya gelerek Çin ve ASEAN toplumunun daha yakınlaşması çağrısında bulundu. Wang, Çin-ASEAN topluluğunun son 10 yılda giderek daha yakın hale geldiğini belirtti ve ikili ilişkilerde dostluk, samimiyet, karşılıklı yarar ve kapsayıcılık kavramlarının aktif şekilde uygulandığını ifade etti. ASEAN ülkelerinin diplomatik elçileri de Çin'in desteğini takdir ettiklerini belirterek, Kuşak ve Yol işbirliğini daha da ilerletmek için Çin ile birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ASEAN\'ın daha yakınlaşması çağrısında bulundu
16.12.2023 - 10:51,
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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin diplomatik elçileriyle Cuma günü Beijing'de bir araya gelerek ortak geleceğe sahip Çin ve ASEAN toplumunun daha yakınlaşması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, ortak geleceğe sahip Çin-ASEAN topluluğunun son 10 yılda giderek daha yakın hale geldiğini belirtti. İki tarafın Kuşak ve Yol işbirliğinde önemli başarılar elde ettiğine işaret eden Wang, ikili ilişkilerde dostluk, samimiyet, karşılıklı yarar ve kapsayıcılık kavramlarının aktif şekilde uygulandığını ifade etti.

Wang, ASEAN ülkelerinin en büyük komşusu olarak Çin'in, Asya'nın modernizasyon sürecini ortaklaşa ilerletmek için blokun güvenilir ve uzun vadeli kapsamlı stratejik işbirliği ortağı olmaya devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Myanmar konusunda üzerine düşen rolü oynamasında ASEAN'ı desteklediklerini söyleyen Wang, meselenin uygun şekilde çözüme kavuşturulması için ASEAN ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

ASEAN ülkelerinin diplomatik elçileri de Çin'in, ülkelerinin barış, kalkınma ve refaha ulaşması için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Çin'in değerli desteğini takdir ettiklerini söyleyen elçiler, Kuşak ve Yol işbirliğini daha da ilerletmek için Çin ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Elçiler ayrıca, ASEAN ülkelerinin ASEAN-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımaya, ASEAN-Çin ilişkileri için daha parlak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye, ayrıca bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Son Dakika

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