Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü gönderdiği mesajında, Hollanda'nın Çin'in Avrupa Birliği'ndeki önemli bir işbirliği ortağı olduğunu söyledi.

Wang, mevcut çalkantılı uluslararası durumda Çin ile Hollanda arasındaki açıklık ve işbirliğinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve dünya barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Wang, bu yıl Çin ile Hollanda arasında kapsamlı işbirliğine yönelik açık ve pragmatik işbirliğinin kurulmasının 10. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Hollanda ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı şekilde gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere Veldkamp ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.