Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi. Wang, Hollanda'nın Çin'in Avrupa Birliği'ndeki önemli bir işbirliği ortağı olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki açıklık ve işbirliğinin dünya barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu vurguladı. Wang, Çin ile Hollanda arasındaki kapsamlı işbirliğinin 10. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek, Veldkamp ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

03.07.2024 15:00
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BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü gönderdiği mesajında, Hollanda'nın Çin'in Avrupa Birliği'ndeki önemli bir işbirliği ortağı olduğunu söyledi.

Wang, mevcut çalkantılı uluslararası durumda Çin ile Hollanda arasındaki açıklık ve işbirliğinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve dünya barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Wang, bu yıl Çin ile Hollanda arasında kapsamlı işbirliğine yönelik açık ve pragmatik işbirliğinin kurulmasının 10. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Hollanda ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı şekilde gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere Veldkamp ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Hollanda, Dünya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
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