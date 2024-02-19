MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna'daki çatışmalara en kısa sürede son verilmesi ve barışın yeniden tesis edilmesinde Çin'in yapıcı rol oynamaya devam edeceğini ve bir umut ışığı bulunduğu sürece pes etmeyeceğini belirtti.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Cumartesi günü Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.
Çin ve Ukrayna'nın uzun yıllar önce stratejik ortaklık kurduğunu ve iki halk arasında kadim bir dostluğun var olduğunu belirten Wang, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Ukrayna ile ilişkilerin normal şekilde gelişmesi ve iki halka fayda sağlamaya devam etmesi temennisinde bulundu.
Çinlilerin acil durumda güvenli şekilde tahliye edilmesine yardımcı olan Ukrayna tarafına tekrar teşekkür eden Wang, Çin halkının bunu asla unutmayacağını söyledi.
Çin'in Ukrayna meselesine ilişkin tutumunu açıklayan Wang, Çin'in sıcak gündemdeki meselelerin siyasi yolla çözülmesi ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesinden yana olduğunu, yangına körükle gitmediğini, durumdan çıkar sağlamadığını ve çatışmalara dahil olan bölge ve taraflara ölümcül silahlar satmadığını vurguladı.
Kuleba ise Ukrayna'nın Çin ile dostane etkileşimi sürdürmeye ve ikili ilişkileri daha da geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.
Çin'in küresel meselelerde önemli bir nüfuza sahip olduğunu vurgulayan Kuleba, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin olarak Çin'in yayımladığı tutum belgesini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Kuleba, barışın sağlanmasında Çin'in benzersiz yapıcı rolünü oynamaya devam etmesini beklediklerini ve Çin hükümetinin Avrasya işleri özel temsilcisi ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna'daki çatışmalara son verilmesi ve barışın yeniden tesis edilmesinde Çin'in rol oynamaya devam edeceğini belirtti - Son Dakika
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