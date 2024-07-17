Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizinde tansiyonun düşürülmesini hedefliyor

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BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna kriziyle ilgili şu anki en acil mesele ve en gerçekçi hedefin bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesi olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, açıklamayı Salı günü Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile olan telefon görüşmesinde yaptı.

Szijjarto, Wang'a mevcut durum, özellikle de Ukrayna krizi ve Macaristan'ın konuyla ilgili son girişimlerine dair değerlendirmelerini aktararak Çin'in barışın desteklenmesinde önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Macar bakan çatışmanın tırmanmasını önlemek ve siyasi çözüm için gerekli koşulları oluşturmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang ise ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması için gerekli koşulların yaratılması amacıyla tüm tarafların, savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın ateşi körüklememesinden oluşan ilkeler üzerinde bir an önce uzlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.

Bakan barışa destek verecek daha fazla gücü bir araya getirmek, bu yönde daha rasyonel söylemlerde bulunmak ve durumu siyasi çözüme doğru götürmek için Macaristan ile el ele vermeye hazır olduklarını söyledi.