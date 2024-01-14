Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Taiwan Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama Yaptı

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumartesi günü Taiwan bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu hatırlatan sözcü, Taiwan'da ne tür değişiklikler olursa olsun, dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğinin değişmeyeceğinin altını çizdi. Sözcü ayrıca, Çin hükümetinin tek Çin ilkesine olan bağlılığı ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyen ayrılıkçı eylemler ile "iki Çin" ve "bir Çin, bir Taiwan" anlayışına karşı olan tutumunun değişmeyeceğini vurguladı. Sözcü, uluslararası toplumun tek Çin ilkesinin desteklenmesi konusundaki genel fikir birliği ve bu ilkeye uzun süredir gösterdiği güçlü bağlılığın da değişmeyeceğini ifade etti.

Tek Çin ilkesinin, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın dayanak noktası olduğunu belirten sözcü, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğine ve Çin halkının "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşmeyi sağlama yönündeki haklı davasını anlayıp destekleyeceğine olan inancını dile getirdi.