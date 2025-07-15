Çin Doğalgaz Üretiminde Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Doğalgaz Üretiminde Artış

Çin Doğalgaz Üretiminde Artış
15.07.2025 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2025'in ilk yarısında doğalgaz üretimini %5,8 artırarak 130,8 milyar metreküpe çıkardı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2025'in ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre ülke ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 130,8 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Sadece haziran ayında doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 21,2 milyar metreküpe ulaştı.

Verilere göre Çin'in ham kömür üretimi de yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 2,4 milyar tona yükseldi.

Ayrıca ülkenin ham petrol üretimi 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artarak 108,48 milyon tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Doğalgaz Üretiminde Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
Borussia Dortmund’dan Türkiye’ye transfer Borussia Dortmund'dan Türkiye'ye transfer
Fenerbahçe’nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu Yıldız isim İstanbul’da bırakıldı Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı
Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Gülşen’den sahnede cesur tercih Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor
Napoli’de Victor Osimhen için yeni gelişme Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme
Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı El Hadji Malick Diouf Premier Lig yolcusu Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! El Hadji Malick Diouf Premier Lig yolcusu
İki ilçe birbirinden ayrılıyor Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
Hadise’nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
02:01
Konya’da orman yangını Alevler Isparta’ya kadar ulaştı
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı
23:41
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
13:56
Doğum gününde ’cüce’ bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
13:56
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor Çevreciler tepkili
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili
13:42
102 yıllık Altınordu’da A takım devrediliyor
102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor
13:18
Yıldız Tilbe’yi daha önce böyle görmemiştiniz Doğal hali gündem oldu
Yıldız Tilbe'yi daha önce böyle görmemiştiniz! Doğal hali gündem oldu
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:15
Beşiktaş Orkun Kökçü’den sonra Kyle Walker-Peters’ı da bugün İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor
13:09
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 09:32:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Doğalgaz Üretiminde Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.