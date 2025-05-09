Çin-Doğu Avrupa Ticareti Büyüyor

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile olan ekonomik ve ticari ilişkiler, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim sergileyerek gelecekteki işbirliğine yönelik fırsatlar yaratıyor.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu ülkelerle ticaretlerinin 2012'den bu yana yıllık ortalama yüzde 8,8 oranında büyüdüğünü, bu ülkelerden ithalatlarının da yıllık ortalama yüzde 7,4 oranında arttığını belirtti. Yan, bu rakamların Çin'in dış ticaretinde aynı dönemde kaydedilen büyüme oranını geride bıraktığını söyledi.

Bakanlık verilerine göre 2024 yılında Çin'in bu ülkelerle ticareti bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak 142,3 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

Öte yandan iki tarafın da giderek daha güçlü yatırım faaliyetlerine tanık olduğunu belirten Yan, Çin'in bu ülkelerdeki yatırımlarının şu ana kadar 24 milyar doları aştığını vurguladı.

Yan, elektrikli araçlar ve güç bataryaları sanayi zincirlerindeki Çinli işletmelerin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri'nde araştırma ve yatırım çabalarını yoğunlaştırmasıyla son yıllarda Çin ile bu ülkeler arasındaki yatırım işbirliğinde ön plana çıktığını belirtti.

Yan, gelecekte Çin'in üst düzey dışa açılmasını kapsamlı şekilde derinleştirme çabalarının yanı sıra ikili işbirliğini koruyan çeşitli ekonomik ve ticari platformların kurulmasıyla birlikte Çin ile bu ülkeler arasındaki işbirliğine yönelik önemli fırsatların ortaya çıkacağına dikkat çekti.

Yan, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasında sanayi, mal ticareti ve hizmet ticareti sektörlerindeki tamamlayıcılığın da yine bir işbirliği imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

4. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Fuarı ve Uluslararası Tüketim Malları Fuarı bu yıl 22-25 Mayıs tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenecek. Fuarın Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri'nin karakteristik ürünlerinin sergilenmesi, bu ülkelerden ithalatın genişletilmesi ve Çin ile bu ülkeler arasındaki karşılıklı yatırımın teşvik edilmesine yönelik ana platformlardan biri olması bekleniyor.