Çin Donanması'ndan Çift Uçak Gemisi Tatbikatı

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QİNGDAO, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin donanması ilk kez çift uçak gemisi filosuyla Güney Çin Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, Çin'in Liaoning ve Shandong uçak gemisi filolarıyla yürütüldü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'ndan yapılan açıklamada uçak gemisi filolarının entegre muharebe yeteneğini artırmayı amaçlayan tatbikatın, Liaoning uçak gemisi filosunun, açık denizlerdeki olağan gerçek savaş eğitimi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Donanma, tatbikatın, Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi gibi sularda gerçekleştirildiğini ve gerçek savaş şartlarındaki çeşitli durumları içerdiğini belirtti.

Çin'in ilk uçak gemisi olan Liaoning, Eylül 2012'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na teslim edilerek göreve başladı.